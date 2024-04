Erste Heimspiele in neuem Gewand

Am kommenden Sonntag feiert Dornbirns Baseballteam Heimpremiere.

Dornbirn. An diesem Wochenende, Sonntag, 28. April treffen die Indians in der Heimpremiere der noch jungen Baseball-Bundesliga-Saison 2024 ab 11.00 Uhr auf die Vienna Wanderers.

Beide Mannschaften gehen ersatzgeschwächt in die beiden Partien. Fallen mit Michael Jäger (Oberschenkel), Jochen Pfister (gebrochener Finger) und eventuell Moritz Riedmann (Krankheit) bei den Indians drei Spieler nur wenige Wochen aus, müssen die Wanderers die ganze Saison auf drei Stammkräfte (Zimmerle, Ellenbogen und Inmann) verzichten. Zudem haben drei weitere Spieler (Hoscher, Lastinger und Kawanashi) den Verein verlassen. Ersatz kommt aus dem eignen Nachwuchs, der zu den besten in Österreich gehört. „Obwohl einige junge und unerfahrene Spieler für die Wanderers auflaufen, dürfen wir die Wiener auf keinen Fall unterschätzen. Head Coach Hiro Sakanashi ist lange im Geschäft, stellt seine Mannschaft immer bestens ein und konnte zuletzt auch bereits die ersten Spiele gewinnen“, erklärt Wolfgang Pschorr, sportlicher Leiter bei den Dornbirn Indians.

Erstmals seit 28 Jahren werden die Indians vor eigenem Publikum in einem neuen Gewand auftreten. Wie in den Gründungsjahren werden die Dornbirner künftig zu Hause mit einem weißen Trikot spielen. „Einziger Unterschied zu früher, als ganz in weiß gespielt wurde, sind die blauen Pinstripes (Streifen)“, so Pschorr. (cth)