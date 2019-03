Erste Generalversammlung

Die Seniorenbörse Montafon feierte nach neun Monaten ihr erfolgreiches Bestehen

Die Idee ist „Senioren unterstützen Senioren“ durch kleine Hilfsdienste. Dies ist auch der Slogan der Seniorenbörse Montafon, die dieser Tage ihr neunmonatiges Bestehen mit der 1. Generalversammlung im Pfarrsaal in Schruns feierte. Nach nur neun Monaten zählt der Verein bereits 82 Mitglieder, von denen die meisten aus Schruns sind. Doch die Verbreitung der Idee schein bereits Früchte zu tragen. So zählen auch Personen aus Vandans, aus Bartholomäberg und aus St. Gallenkirch bereits zu den aktiven Mitgliedern.

„Es macht meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen einen riesengroßen Spaß, gemeinsam mit den Mitgliedern unseres Vereins eine Lücke in der Seniorenbetreuung im Montafon geschlossen zu haben. Wir hoffen, dass noch viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Tal den Weg zu uns finden, um die Gemeinschaft weiter zu stärken“, erklärt der Vorstand der Seniorenbörse Montafon Reinhard Winterhoff bei der Gründerversammlung den interessierten Mitgliedern. Die kleinen Hilfsdienste „boomen“, denn neben Hundesitting, Fahrten zum Arzt oder zur Bank werden auch gerne Gartenarbeiten wie etwa das Versorgen von Blumentöpfen, Rasen mähen oder das Einstellen von Unterhaltungselektronik in Anspruch genommen.

Nach der Entlastung des Vorstands und dem Bericht der Rechnungsprüferin, wurde sodann der gemütliche Teil mit Kaffee und Kuchen für die Mitglieder eingeleitet. „Auch das ist wichtig, so können sich Mitglieder noch besser kennen lernen und das eine oder andere wurde auch schon wieder ausgemacht“, lacht Winterhoff. Ebenfalls begeistert von der Initiative der Seniorenbörse zeigt sich der Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster, der auch persönlich bei der Generalversammlung anwesend war und dem Obmann zu seiner positiven Ressonanz gratulierte: „Die Idee finde ich super und so kommen Leute auch ganz formlos in Kontakt zueinander.“