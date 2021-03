Erste Gedenkfeier für verstorbene Flüchtende

Die HUMANITY MEMORIAL GROUP lud dazu in den Hauptort des Montafons. Als "Ort des Respekts", hat das Tal "eine lange Tradition in der Flüchtlingshilfe zur Rettung bedrohter Menschen".

Schruns (sco). In ehrendem Gedenken an all jene Flüchtenden, die zu Tausenden auf ihrem Weg nach Europa ihr Leben lassen “mussten”, versammelten sich unlängst Dutzende Menschen im Schrunser Münster. Fünf Minuten legte die große Münsterglocke ihre mächtige stählerne Stimme über das Herz des Montafons. Eine Einladung, ein “Weckruf”, innezuhalten und in christlicher Nächstenliebe für die Opfer zu beten.