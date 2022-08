Gut vorbereitete Täter drangen durch aufgebrochene Tür in Geschäft ein

Erste Festnahme nach Mega-Fahrraddiebstahl in Schlins

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf Samstag bei einem Einbruch in ein Geschäft in Schlins 50 hochwertige Fahrräder gestohlen hatten, gibt es nunmehr eine Festnahme.

Bei der Kontrolle eines litauischen Kleintransporters am frühen Samstagabend durch die Verkehrspolizei Bautzen in Sachsen (D) stießen die Beamten auf mehrere hochpreisige Fahrräder auf der Ladefläche, die von dem Einbruch in Schlins stammen sollen. Der Fahrer wurde daraufhin dingfest gemacht.

Die Fahrräder, die sichergestellt wurden, stimmten offensichtlich nicht mit den Ladepapieren überein, hieß es. Erhebungen im Hinblick auf die noch unbekannten weiteren Tätern seien noch im Gange, teilte das Vorarlberger Landeskriminalamt mit.

Gut vorbereitete Tat

Die Tat hatte sich zwischen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr in der Walgaustraße ereignet. Die Täter - laut den Ermittlern mindestens vier Personen - waren dabei gut vorbereitet: Sie gelangten über einen mitgebrachten, selbst gebauten Steg über einen Bach auf das Gelände hinter dem Geschäft und drangen dann durch eine aufgebrochene Tür ins Gebäude ein. Über den Steg transportierten sie in der Folge die gestohlenen Räder zu einem bereitgestellten Fahrzeug.

