Vorarlberg: Einbrecher stahlen in Schlins zahlreiche Fahrräder

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag bei einem Einbruch in ein Geschäft in Schlins zahlreiche Fahrräder gestohlen.

Entwendet wurden Rennräder, Mountainbikes und E-Bikes, so die Vorarlberger Polizei. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden, sie dürfte aber beträchtlich sein. Die Exekutive bittet um Hinweise.

Die Tat habe sich zwischen 3.00 Uhr und 3.45 Uhr in der Walgaustraße ereignet. Die Unbekannten brachen eine Tür auf und drangen so in das Geschäft ein. Vorerst offen war die Frage, wie die Täter ihre Beute abtransportierten. Am Samstagvormittag waren die Sachverhaltsaufnahme und die Spurensicherung noch im Gange. Man bitte Personen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 059133/80-3333 zu melden, so der sachbearbeitende Ermittler des Landeskriminalamts.