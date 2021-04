Erste Festlichkeiten in „neuer“ Kapelle

Am Wochenende wurden zwei Kinder in den frisch renovierten Räumen der Kapelle getauft.

Dornbirn. Der Innenraum der kleine Kapelle Vorderachmühle ist anlässlich der ersten Taufen besonders schön geschmückt. Diesen kreativen Dienst des Schmückens übernimmt Frau Erna Fässler von der Kapellengemeinschaft bereits seit vielen Jahren für festliche Anlässe im kleinen Gotteshaus. Auch Mesner Bernhard Hagen hat alle Vorbereitungen getroffen, bevor die Familie mit dem Täufling eintrat. Diakon Karl-Heinz Wilhalm gestaltete die Feier und spendete dem kleinen Valentin, dem zweiten Kind der Familie, das Sakrament der Taufe. „Auch Johanna, unser erstes Kind“, erwähnen die Eltern Nadine Stübler und Peter Flatscher, „wurde 2018 in dieser Kapelle getauft.“ Für den Diakon, der in Lustenau als Seelsorger wirkt, war es jedenfalls eine Freude, die erste Taufe in der „neuen“ Kapelle vornehmen zu können. In dieser Kapelle, so erzählte er, habe er schon als Bub die Maiandachten besucht, da er hier, an der Vorderen Achmühle, aufgewachsen sei.