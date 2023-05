Erste Etappe des neuen Strandbadgebäudes ist fertig

Bregenz (BRK) – Am 13. Mai 2023 öffnet das Bregenzer Strandbad seine Tore. Pünktlich zum Saisonstart wurde der erste Teil des neuen Freibadegebäudes fertiggestellt.

Dabei handelt es sich um ein 90 Meter langes Objekt in Massivbauweise mit 900 m² Nutzfläche und einem umbauten Raum von 2.800 m³ sowie überdachtem Laubengang. Es ist vom Parkplatz West über einen Zugang mit Kassa erreichbar und beherbergt Umkleiden und Spinde sowie Duschen und WCs. Konkret sind es 24 Saisonkabinen, bei denen der Zutritt mittels Chips erfolgt, 58 Tagesspinde mit Münzpfandschlössern, 56 Groß- und 84 Kleinboxen sowie 64 Wertfächer. Die Baukosten betrugen 2,1 Millionen Euro. Besondere Rücksicht wurde beim Bau auf den wertvollen Baumbestand genommen. Zusätzlich wurden über 60 Bäume und 70 Sträucher mit standortgerechten heimischen Gehölzen gepflanzt.

Dieser erste Bauabschnitt folgt einem Architekturentwurf, der letztlich ein 240 Meter langes, schmales Freibadegebäude vorsieht, das in geschwungener Form um die Stadionkurve geführt wird. Es wird im Endausbau über eine Kubatur von 4.152 m³ verfügen und ein wenig an das seinerzeitige Strandbad aus den 1960er- und 1970er-Jahren erinnern. Dabei sollen in das Gebäude integrierte Bauminseln eine besondere Aufenthaltsatmosphäre und -qualität schaffen.