Erste Bludenzer Rikscha-Haltestelle wurde eingeweiht

Bludenz. Bereits acht Piloten haben das Fahrsicherheitstraining abgeschlossen und bieten im Rahmen des Projektes „Wind im Haar“ Rikscha Ausfahrten für Bludenzer Senior*innen an.

Wiedereinmal den „Wind im Haar“ spüren und die Stadt auf zwei Rädern erkunden – das machen die Rikscha-Piloten möglich. Auf Anfrage nehmen sie betagte Bludenzer*innen mit auf eine ganz besondere Fahrt. Seit Kurzem wird der Abfahrtspunkt zwischen dem Betreuten Wohnen und der SeneCura durch einen echten Hingucker markiert. Bürgermeister Simon Tschann und Stadträtin Andrea Mallitsch nahmen kürzlich die neue Rikscha Haltestelle in Betrieb. „Mit der Haltestelle soll das Gesamtkonzpet der Rikscha-Fahrten ergänzt und in Zukunft noch ausgebaut werden“, erklärt Bürgermeister Simon Tschann. Für kommenden Sommer werden bereits Pläne geschmiedet, um eventuell fixe Abfahrtszeiten anzubieten.



Die Erste Ausfahrt mit Start an der neuen Haltestelle durften zwei Bewohnerinnen der SeneCura Bludenz genießen. Gefahren wurden sie vom Rikscha-Captain Herbert Fink, der zuständig für alle Rikscha-Piloten in Bludenz ist.