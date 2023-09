Erste Bauetappe fast geschafft

Die Mittschule Nenzing wird schrittweise erweitert und umgebaut

Während für die meisten Schülerinnen und Schüler am vergangenen Montag das Unterrichtsjahr wieder gestartet ist, konnten die Nenzinger Kids noch eine zusätzliche Woche Ferien genießen. Der Grund: Die Mittelschule und Sportmittelschule werden etappenweise umgebaut. „Wir sind bereit“, ist für Edwin Gaßner vom Bauamt der Marktgemeinde ein wichtiges Etappenziel erreicht. „Das neue Stiegenhaus kann benützt werden, mit Vollgas haben die Bauarbeiter in den vergangenen Wochen die Abbrucharbeiten fertiggestellt und an der Neuerrichtung gearbeitet.“