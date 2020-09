Erste Älper sind zurück im Tal

Das Ende des Alpsommers wurde beim ersten Alpabtrieb am vergangenen Samstag eingeläutet.

Auch wenn coronabedingt in diesem Jahr der große Empfang am Enz-Parkplatz ausfallen musste, warteten zahlreiche Schaulustige auf die ersten Tiere und Älpler und begrüßten die „Sommerfrischler“ zurück im Tal. Auch die Heimkehrer freuten sich nach einem wechselhaften Sommer, sowie einem langen Fußweg übers Ebnit, die Gütlestraße und die Umfahrungsstraße der Rappenlochbrücke die Tiere wieder sicher im Tal und bei ihren Besitzern abgeben zu können. Die Älpler konnten dabei über einen tollen Alpsommer mit genügend Regen und saftigem Gras berichten und so hatten die Tiere während des ganzen Sommers ausreichend gutes, frisches Futter. Am Sammelplatz in der Enz warteten schon die Besitzer der Tiere und diese wurden dann in weiterer Folge zu Fuß oder mit Transportfahrzeugen nach Hause gebracht. An den beiden kommenden Wochenenden werden die weiteren Tiere von den restlichen Dornbirner Alpen wieder im Tal zurück erwartet. MIMA