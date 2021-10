Erstaunliche Einblicke in die Evolution der Fotografie

Neues Fotomuseum der Museumswelt spannt Bogen zu Anfängen der Fotografie

FRASTANZ Von der ersten Fotografie bis zur heutigen Kameratechnik hat sich in der Geschichte der Fotografie erstaunliches bewegt. Das neu eröffnete Fotomuseum in der Vorarlberger Museumswelt lässt fast 200 Jahre Technik- und Designgeschichte der Fotografie Revue passieren. Somit sind nun sieben Museen unter einem Dach an der Samina vereint. Die Lange Nacht der Museen eröffnet die Gelegenheit, das neue Fotomuseum sowie Elektromuseum, Feuerwehrmuseum, Tabakmuseum, Jagd- und Rettungsmuseum und das Grammaphonicum auf einen Streich zu besichtigen.