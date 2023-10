Ersatzgeschwächte Löwen holen sich souverän den Sieg

Dornbirns Basketball-Team gewinnt gegen das Future Team der Steiermark.

Immer wieder hatten die Dornbirner eine passende Antwort auf das Spiel des Future Teams Steiermark. In der 17. Minute verkürzen die Steirer dann zwar auf 30:31, doch Markuss Kudrjavcevs versenkte einen seiner vier Dreipunkter (wenn beim Wurf hinter der Linie abgeworfen oder abgesprungen wird) und ließ noch weitere Treffer folgen. Ralfs Skesters erhöhte schließlich auf 30:38. Nach der Pause war es dann wieder der lettische Neuzugang Kudrjavcevs, der sein Team mit 39:48 weiter in Führung brachte. In den nächsten Minuten leisteten sich die Löwen dann allerdings sechs Fehlversuche und zwei Ballverluste, trotzdem konnte Ralfs Sesters mit einem Dreier wieder den Neun-Punkte-Vorsprung herstellen (42:51). Die Gastgeber kamen zwar mit einem 8:0-Lauf erneut auf 50:51 heran, schafften es aber bis zum Viertelende nicht, in Führung zu gehen. Im letzten Abschnitt zogen die Dornbirner schließlich noch einmal die Defensiv-Schrauben an, und machten am Ende mit 55:61 den Deckel drauf. „Ein extrem wichtiger Sieg für uns. Das Spiel war ausgesprochen hart umkämpft und ich muss dem Future Team für den großartigen Einsatz gratulieren. Für uns war das nach einer harten Trainingswoche mit vielen Verletzungen und Krankheiten ein wahrer Kraftakt, auf den wir alle stolz sein können“, erklärte der zufriedene Trainer Papavasileiou. Jetzt liegt der Fokus bereits auf dem vierten Auswärtsspiel, das am Samstag, 14. Oktober in Klagenfurt stattfinden wird. (cth)