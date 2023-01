Ersatz für Torjäger Stefan Maccani gefunden

SV Lochau hat einen neuen Offensivspieler verpflichtet.

LOCHAU. Der SV Typico Lochau kann mit Mete Dastan den ersten und einzigen Winter-Neuzugang präsentieren. Der 24-jährige Offensivspieler soll in Lochau die nach dem Abgang von Stefan Maccani entstandene Lücke schließen und das Angriffsspiel der Mannschaft bereichern. Zuletzt stand der gebürtige Dornbirner beim Ligakonkurrenten SC Fussach unter Vertrag und absolvierte in dieser Saison 18 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore gelangen. Die Vereinbarung zwischen Lochau und dem Akteur Dastan gilt bis 30. Juni 2024. Er erhält an Stelle von Stefan Maccani die Rückennummer zehn.