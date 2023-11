Eröffnungsfeier: Gössl in Lech am Arlberg lädt zur Modenschau 

Seit über 75 Jahren steht Gössl als führende Premium Trachtenmarke für höchsten Anspruch und Authentizität.

Tradition und Innovation sind dabei gleichwertige Ingredienzien für die Bewahrung unserer kulturellen Identität. Als wahre Meisterstücke haben Gössl Modelle einen dauerhaften Platz in den Herzen und Garderoben von Trachtenliebhabern.

Gekrönt wird die Kollektion von sogenannten Editions-Modellen – erlesene Kunstwerke, besonders reich an Handarbeit und von Trachtenkennern als Erbstücke von morgen hochgeschätzt.

Das Familienunternehmen aus Salzburg wird in dritter Generation von MMag. Maximilian Gössl geführt. „Über 75 Jahre Gössl sind eine Bestätigung und auch ein Auftrag für die Zukunft, das Unternehmen und das Gössl Gwand für die nächsten Generationen bestmöglich zu bewahren und zu entwickeln“, so Geschäftsführer MMag. Maximilian Gössl.

Geschäftsführer MMag. Maximilian Gössl und die Leiterin des Gössl Geschäfts in Lech, Michaela Wiesner-Medici , laden Trachtenfreunde zur offiziellen Eröffnungsfeier.

Gössl Geschäft am Tannberg 409 in Lech am Arlberg