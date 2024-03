Eröffnung am Samstag: Was der neue Pächter aus dem Giftbüdele in Paspels macht

Die Imbiss-Stube Paspels hat seit März einen neuen Pächter. Jetzt heißt sie auch offiziell "Giftbüdele".

Wenn in Feldkirch und Umgebung vom "Giftbüdele" die Rede ist, dann weiß jeder, was gemeint ist. Auch, wenn heute kaum einer mehr weiß, woher der Name stammt, hat er sich etabliert. Seit Kurzem heißt der Imbiss auch offiziell so: Ein neuer Pächter hat Mitte März neu übernommen.