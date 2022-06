Eröffnungskonzert Blumenegger Sommer: Salonkapelle Tafelspitz

Am 3. Juli findet in der Villa Falkenhorst um 17:00 Uhr das Eröffnungskonzert statt.

Der Blumenegger Sommer begeistert dieses Jahr vom 1. Juli bis 11. September mit einem vielseitigen Programm seine Gäste aus nah und fern. Das beliebte Festival rund um die Villa Falkenhorst in Thüringen bietet ein vielseitiges und facettenreiches Programmangebot, das in verschiedenen Locations der Blumenegg-Gemeinden stattfindet. Ein besonderes Highlight ist dabei natürlich das Eröffnungskonzert, zu dem der Verein Villa Falkenhorst und die Bürgermeister der Blumenegg-Gemeinden herzlich einladen. Beschwingt und beseelt macht die Salonkapelle Tafelspitz den Auftakt zum diesjährigen Blumenegger Sommer – im wunderbaren Ambiente des Parks der Villa Falkenhorst.

Zum ersten Mal in der Villa Falkenhorst zu Gast: Die Salonkapelle Tafelspitz, ins Leben gerufen von Werner und Angelika Zudrell. Sie haben eine Gruppe von Musikern um sich geschart, die ihre Leidenschaft für die Salon- und Unterhaltungsmusik der 20er und 30er Jahre verbindet. Sie bringen in klassischer Salonorchester-Besetzung Schlager aus der UFA-Zeit und Tanzmusik in höchster musikalischer Qualität zu Gehör. Als Ballorchester mit Tanzmusik vom Feinsten haben sie sich bereits einen Namen in und um Vorarlberg gemacht. Nun präsentieren sie ihr erstes Konzertprogramm unter dem Motto „Kann denn Liebe Sünde sein?“. Das geneigte Publikum wird mit Schlagertexten von hohem literarischem Wert („Ich wollt‘, ich wär ein Huhn“) und philosophischer Tiefgründigkeit („Benjamin, ich hab‘ nichts anzuzieh‘n“) verwöhnt. Außerdem werden Fragen unseres Daseins beantwortet („Gnädige Frau, wo war‘n Sie gestern?“).