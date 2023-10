Eröffnungsfeier im Hotel Val Blu

Bludenz. sco) Zwei große Anlässe gab es unlängst im Hotel Val Blu in Bludenz zu feiern:

Zum einen die Fertigstellung der dritten Sanierungsetappe im Val Blu, der Sanierung der Hotelzimmer und zum anderen das 25-jährige Jubiläum des Val Blu. Die Sanierung wurde zwischen der Winter- und der Sommersaison durchgeführt. “Wir waren froh, dass wir rechtzeitig zur Sommersaison eröffnen konnten. Pünktlich zum Ferienstart konnten wir 24 Zimmer in Betrieb nehmen”, informierte Val Blu-Geschäftsführer Jakob Glawitsch bei der Eröffnungsfeier. Dabei stießen die vielen geladenen Gäste auch auf das 25-jährige Bestehen des Generationenprojektes an: Im Jahr 1998 ist das Hallenbad nach langer Sanierung wieder eröffnet worden unter dem Namen Alpenerlebnisbad Val Blu. Mit der Hotelsanierung wurde heuer ein nächster Meilenstein gesetzt. Die touristische und Freizeitinfrastruktur an diesem Standort wurde noch einmal qualitativ aufgewertet und ausgebaut. Jakob Glawitsch dankte den Firmen, “die gemeinsam mit uns den Umbau vollzogen haben. Viele von ihnen sind heute da. Die Zusammenarbeit mit allen Firmen und Handwerkern hat wunderbar funktioniert. Wir sind froh, dass wir auch lokale und regionale Handwerker bei uns im Haus gehabt haben. Ebenfalls dabei sind unsere Partner, die uns jahrelang begleiten”.

Das Hotel Val Blu verfügt über 56 Zimmer mit 120 Betten. Umgerechnet auf die Anzahl der Zimmer, betrug die Bauzeit ca. zwei Tage pro Zimmer, “das ist sehr schnell. Der Zeitplan war von Anfang an ein großer Aspekt in der Planung. Ich bin froh, dass es gelungen ist, diesen Bau auch im Zeitplan, Kostenrahmen und in der gewünschten Qualität durchzuführen”, ergänzte der Val Blu-Geschäftsführer. Mit dem Umbau ist das Hotel Val Blu nun ausgerichtet auf die Zielgruppen, auf welche es sich in den nächsten Jahren fokussieren wird: Geschäftsreisen, Familien, Sportreisen und Trainingscamps. Die ideale Infrastruktur, welche Bludenz bietet, wird bestmöglich genutzt. Das Val Blu verfügt über einen direkten Zugang vom Hotel ins Stadion haben. In der Nachbarschaft befindet sich eine hervorragende Tennisanlage und auch sonst gibt es viel an Sportinfrastruktur an diesem Standort. Das Val Blu profitiert von den Sportlern, welche es beherbergt und umgekehrt zieht die Stadt einen Nutzen daraus, dass es ein attraktives Nächtigungsangebot in Bludenz gibt für eben diese Zielgruppe. Unter den Teilnehmenden bei der Feier befanden sich Persönlichkeiten wie Landesrat Christian Gantner, Markus Kegele (Wirtschaftskammer), Bgm. Simon Tschann und seine beiden Vorgänger Othmar Kraft und Mandi Katzenmayer sowie Val Blu-Ziehvater Klaus Allgäuer. Musikalisch begleitet wurde die Feier von Theresia Natter und Herwig Hammerl.