Eröffnung Zufahrtsstraße mit Radweg und Fertigstellung Bahnhofsgebäude

Lustenau. Seit Freitag, den 14.12.2018 ist die neu errichtete Zu- und Abfahrtsstraße für Busse und Autos zum Bahnhof Lustenau in Betrieb.

Somit können ab sofort die Buslinien 16, 17, 50, 51a und 51b den ebenfalls neu errichteten Busbahnhof mit 2 Anlegekanten und 5 Bus-Halteflächen verzögerungsfrei an- und abfahren. Der teils überdachte Busbahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Bahnunterführung und verbindet damit die Verkehrsträger Bus & Bahn sehr komfortabel.

In Zuge der Errichtung der Zufahrtsstraße wurde, abgetrennt durch einem Grünstreifen mit einer Baumallee, auf der südlichen Seite ein 4 m breiten Geh- und Radweg vom Kreisverkehr Hagstraße zum Bahnhof realisiert. Der durch zahlreiche Bäume gestaltete Vorplatz, versehen mit 31 PKW- Parkplätzen, davon 6 Parkplätze mit 2 Ladestationen für Elektroautos, 2 Behindertenparkplätzen und drei Stellplätzen für Kurzparker konnte größtenteils fertiggestellt werden.

Unter der Überdachung am Vorplatz entsteht, neben Fahrradabstellplätzen, das von der Gemeinde neu errichtete Bahnhofsgebäude. Darin werden eine Bäckerei, ein 20 m² großer Wartebereich ein und selbstreinigendes WC untergebracht. „Die Gemeinde Lustenau investiert rund 4,5 Millionen Euro in den neuen Bahnhof, der im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein wird, und setzt damit ein klares Zeichen für den großen Stellenwert des Öffentlichen Verkehrs als Rückgrat der Multimodalen Mobilität“, so GR Haller abschließend.