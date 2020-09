Eröffnung „Unikate aus Glas“

Die Werkstatt der Glaskünstlerin Anna Bertle wurde mit einem tollen Gartenfest eröffnet

Klein aber fein präsentiert sich die Werkstatt der Glaskünstlerin Anna Bertle in Schruns. In einem kleinen Holzhäuschen mitten in einem idyllisch gelegenen Garten werden hier Unikate aus Glas von der Künstlerin in akribischer Handarbeit produziert. Neben individuellen Schmuckstücken entstehen hier auch Dekoobjekte für jeden Anlass. Und diese wurden eben auch bei der offiziellen Eröffnung von „Unikate aus Glas“ liebevoll präsentiert. So krochen beispielsweise Glasschnecken mit echten Schneckenhäusern über Baumstämme oder kleine Glasvögelchen mit Federn ausgestattet bewegten sich in einem Luftzug in einem nostalgischen Vogelkäfig.