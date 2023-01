Eröffnung Simo Gagla Club

Am 11. Jänner eröffnen wir unsere Kindertagesstätte in Schruns, die erste ihrer Art und recht einzigartig in Vorarlberg.

Als Teil unserer Green Mountains-Initiative wollen wir dabei primär unseren Mitarbeitern den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern und gleichzeitig deren Kindern eine sinnvolle und wertvolle Freizeitbeschäftigung bieten. Das Angebot können auch Mitarbeiter anderer Tourismusbetriebe in Anspruch nehmen (nach Verfügbarkeit).

SiMo Gagla Club – Vorzeigeprojekt für betriebliche Kinderbetreuung in Tourismusregionen

Seit Mitte Dezember 2022 betreibt die Silvretta Montafon in Schruns eine Kindertagesstätte, die speziell auf die Bedürfnisse von Mitarbeiter/innen und Unternehmen in Tourismusregionen zugeschnitten ist.

Am 11. Jänner 2023 wird der SiMo Gagla Club (Gagla sind in der Montafoner Mundart Kinder) offiziell eröffnet.

Fakten:

• SiMo Gagla Club in Schruns

im M8-Gebäude (ehemals Fa. Gantner), Montafonerstraße 8

• Betreuungszeiten:

07.30 – 18.00 Uhr an Wochenenden (Fr bis So), Feiertagen und in den Ferien (Weihnachtsferien, Semesterferien, Karwoche, Sommer- und Herbstferien)

• 12 Betreuungsplätze für Kinder von 3-10 Jahren

• Verpflegung mit Frühstück, Mittagessen, Jause

• Kinder können persönlich gebracht/abgeholt werden; bei Bedarf wird ein kostenloser Shuttledienst von Gaschurn/St. Gallenkirch bis Schruns angeboten

• Anmeldung auch flexibel bis eineinhalb Tage vorher möglich

• neu adaptierte, kindgerecht ausgestattete Räume mit 120m² (exkl. Sanitäranlagen und Küche)