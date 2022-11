Eröffnung „MiMi“ & Winter-Vernissage WEITRAUM

Am Freitag, den 2. Dezember 2022, um 17:00 Uhr lädt die Raiffeisenbank Lech am Arlberg zu einer doppelten Premiere ein.

Der neue Pop-up Store „MiMi“ – Miteinander & Mittendrin ist temporäre Heimat für kreative Ideen. Mitten im Dorf, wurde Raum für ein neues Shop-Konzept geschaffen. Die Fläche, die für die Präsentation hochwertiger Automobile genutzt wurde, steht ab Dezember 2022 frei für unverbrauchte Ideen, kreatives Handwerk, genussvolle oder nachhaltige Produkte. Allerdings – zeitlich begrenzt. Damit es immer wieder was Neues zu entdecken gibt.

Den Auftakt macht das junge Pop up Fashion Label von Franziska Rieder: BY FRANS, www.by-frans.com, @byfrans.thelabel. Die neue Winterkollektion wird am Tag der Eröffnung das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Online gibt es bereits einige Teile zu sehen.