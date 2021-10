Eröffnung einer neuen Zahnarztpraxis in Lochau

Am Freitag, den 15.10.2021, konnte Dr. Alyousef Hamza seine neue Zahnarztpraxis in Lochau feierlich eröffnen.

Der Zahnarzt übernimmt ab sofort die Praxis seines langjährig in der Gemeinde tätigen Vorgängers Dr. En-Nazer Yusuf, der seit 1986 in der Landstraße 8 in Lochau seine PatientInnen behandelte und sich vor wenigen Monaten in die Pension verabschiedet hat.