Eröffnung des Theaterfestivals "Luaga &Losna"

Zum 31. Mal findet vom 3. bis 7. September 2019 das Internationale Kinder- und Jugendtheaterfestivals „LUAGA&LOSNA“ statt.

FELDKIRCH Die eingeladenen Künstler aus Österreich, Deutschland, Belgien, Slowenien und erstmalig aus Australien überraschten das Publikum mit spannenden, zeitgemäßen und unterhaltenden Produktionen.

„Der Schwerpunkt des diesjährigen Festivals, liegt wieder bei Produktionen, die ihre Geschichten in hohem Maß durch Performance, Musik und Techniken der bildenden Kunst vermitteln,“ so der neue „LUAGA&LOSNA“ Geschäftsführer Matthias Bitschnau.

„Das vielfältige Programm sollen anregen, sich mit der wundervollen Welt der darstellenden Künste zu beschäftigen.“

Bei der Eröffnungsveranstaltung mit der belgischen Compagnie de la Casquette erforschten die Schauspieler Isabelle Verlaine Defaux und Miguel Camino Fueyo gemeinsam mit den Musikern Josselin Moinet und Mehdi Missoumi die Vielfalt menschlicher Beziehungen.

Die Tanztheaterproduktion „Los Yayos“ unter der Regie von Peter Richards zeigte Alltagsmomente eines alten Paares und vermittelte dem jungen und junggebliebenem Publikum durch Tanz und Clownerie die Vertrautheit zweier Menschen während eines ganzes Lebens.

Neben Landtagspräsident Harald Sonderegger und Kulturstadträtin Ingrid Scharf waren unter anderen auch Kabarettist Robert Leon Faustmann, Tänzerin Fabienne Rohrer, Peter Fitz (Tik) und die Künstler Kurt Murray, Lisa Suitner und Iulia Benze in das Pförtnerhaus gekommen.SIE