Eröffnung des Dornbirner Herbstes 2019

Am Samstag, 28. September 2019, 09:30 Uhr wird der Dornbirner Herbst durch die Segnung der Erntedankkrone feierlich eröffnet.

Dornbirn. Diesen Samstagvormittag, 28. September von 08:30 bis 12:30 Uhr wird im Rahmen des Bauernmarkes am Marktplatz in der Stadt Dornbirn Erntedank gefeiert. Als Zeichen der guten Ernte im heurigen Jahr fertigen die Dornbirner Bäuerinnen eine festliche Erntedankkrone und präsentieren diese im Rahmen des Dornbirner Herbstes in der Innenstadt. Mit der Segnung der Erntedankkrone um 09.30 Uhr durch Pfarrer Christian Stranz wird der Dornbirner Herbst festlich eröffnet. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Bauernkapelle Dornbirn.