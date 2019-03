Eröffnung der Frühjahrssaison bei PROFISCH

Mit einer Hausmesse startete das Team von PROFISCH in die Frühjahrssaison 2019. Im Juli des vergangenen Jahres wurde das Angelfachgeschäft im Ortskern von Mäder eröffnet.

Im neuen Futterraum bietet PROFISCH vor allem für Karpfen eine abwechslungsreiche Futterauswahl von nationalen und internationalen Herstellern, aber auch Mischungen nach eigener Rezeptur. „Wir verbringen privat viel Zeit beim Angeln und in unsere Regale schaffen es nur Produkte, die wir persönlich getestet haben und für gut befunden haben“, betont Christian Meyer. Aber auch fachkundige Beratung wird groß geschrieben. Die drei Angelexperten gehen individuell auf die Bedürfnisse der Kunden ein und helfen mit Praxistipps. „Wir bieten Kurse an, bei denen wir mit zwei bis drei Personen den Tag mit Fliegen- und Karpfenfischen verbringen“, berichtet Alexander Beck. Neben Daniel Moser, Sascha Mladenovic, Stephan Hlavac hatten sich auch Josef Kohlmaier und Christian Mlakar nach Mäder aufgemacht, um sich im Angelshop in der Mitte des Rheintals über die Neuheiten im Fischen zu informieren. VER