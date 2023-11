Eröffnung der Adventausstellung „Automobilsalon“ im GWL in Bregenz

Der Lochauer Sammelprofi Kurt Prenner-Platzgummer präsentiert im GWL in Bregenz in der Adventzeit unter dem Motto „Automobilsalon der besonderen Art“ originelle weihnachtliche Geschenksdosenautos aus Blech.

Bregenz. In der Adventzeit präsentiert der bekannte Sammler Kurt Prenner-Platzgummer aus Lochau im GWL in Bregenz originelle weihnachtliche „Geschenksdosenautos“ aus Blech. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, dem 16. November, um 14 Uhr.

Auch in diesem Jahr öffnet Kurt Prenner-Platzgummer in der Vorweihnachtszeit wieder einmal sein umfangreiches Sammelsurium in seinem privaten SOWASundNOVAS-Museum in Lochau. Erstmals werden in dieser besonderen Adventausstellung unter dem Motto „Automobilsalon der besonderen Art“ über 250 Blechgeschenksdosen bzw. Blechkeksdosen gezeigt.

Ergänzt wird diese Ausstellung noch mit einer Sammlung von Panettone-Dosen aus Italien sowie alten Sammelalben der bekannten Wochenzeitschrift „Die ganze Woche“ mit Rezepten für Stollen, Kekse, Kuchen und anderen köstlichen Bäckereien. Dazu gibt es an bestimmten Tagen spezielle Führungen, Bastelnachmittage für Kinder oder Präsentationen von Künstlereditionen außergewöhnlicher VW-Bully-Blechdosen, gestaltet von Susanne Platzgummer.

Diese weihnachtliche Ausstellung erweckt wieder „in kleinen und großen Kindern“ sicherlich vielfach schöne Erinnerungen, und so sollen Alt und Jung ein bisschen auf die Weihnachtszeit eingestimmt werden.