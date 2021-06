Eröffnung am Mittwoch: Das ist Vorarlbergs modernste McDonald's-Filiale

Nach dem Neu- und Umbau eröffnet die McDonald's-Filiale in Hohenems am Mittwoch. Geschäftsführer Loek Versluis über die Neuerungen im Lokal.

Seit 20 Jahren gibt es die McDonald's-Filiale in Hohenems. Das in die Jahre gekommene Gebäude wurde abgerissen und neu gebaut. Jetzt ist der Neubau fertiggestellt. "Wir haben genau 123 Tage gebraucht um morgen den ersten Tag für die Gäste aufzuhaben", erklärt Gastgeber und "Mr. McDonald's" Loek Versluis im VOL.AT-Gespräch. Die Filiale in Hohenems ist nicht die aktuell modernste Filiale im Land, sondern auch die größte. Am Dienstagabend fand die VIP-Eröffnung statt, ab Mittwoch können wieder erste Burger genossen werden. "Wir freuen uns mit unseren 60 Mitarbeitern, dass es endlich losgeht", meint Versluis.

Die Filiale wurde neu gebaut und ist die größte und modernste im Land. Bild: VOL.AT/Mayer

Zweistöckiges Lokal

Das neue Gebäude verfügt über eine große Terrasse und über 60 Parkplätze. Das Restaurant selbst ist zweistöckig. "Dann haben wir draußen ein schönes Spieleland für die Kinder", meint der Betreiber. Auch im Innenbereich gibt es einen Spielbereich für die Kleinen. Dazu kommen noch McCafé und Drive-in. Im Lokal finden sich mehr Tische und Stühle als noch vor dem Umbau. Den Grund dafür erklärt Verluis: "Wir müssen natürlich an die Zukunft denken. Wir wollen ja nicht in zwei ,drei Jahren wieder umbauen."

Für McDonald's ungewohnt nobel



Die Einrichtung ist für McDonald's ungewohnt nobel. Das liege auch an der Gästestruktur der Filiale. Das Design ist "wood and stone" mit vielen Stein- und Holzelementen. "Es ist sehr nobel - ich weiß", erklärt Mr. McDonald's. "Viele Leute schätzen das auch." Das habe man bisher in Lustenau und Rankweil bemerkt. Auch im Menü gibt es Neuheiten: "Natürlich sind wir immer am neue Produkte austesten", so Versluis. Derzeit gibt es neue Veggie-Nuggets, ab August soll es dann den vegetarischen McPlant geben. Auch Wraps im McCafé sollen bald kommen. "Es ist eigentlich eine Never Ending Story", meint der Betreiber. Das Niveau der Gäste werde höher, man werde aber den Stil des schnellen guten Essens weiter beibehalten.

Die Einrichtung ist hochmodern und für McDonald's ungewohnt nobel. Bild: VOL.AT/Mayer

Umbau auch bei anderen Filialen?

Ob auch für die anderen Filialen im Ländle Modernisierungs- und Umbauarbeiten geplant sind, ließ Versluis offen. "Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Betreiber und McDonald's-Zentrale und wir müssen jemanden finden, der es für uns baut", verdeutlicht er. Mit der Firma Simma habe man viele tolle Projekte finalisiert. "Wer weiß - wir haben noch andere Städte, in denen Filialen in die Jahre gekommen sind", so der Betreiber. "Vielleicht wir machen nächstes Jahr wieder ein Restaurant."