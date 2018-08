Ernüchterung beim VfB Hohenems nach Pleite in Wörgl

Das einzig Positive bei der zweiten 0:3-Niederlage innert sechs Tagen für VfB Hohenems war das vielversprechende Comeback von Kapitän Johannes Klammer.

Etwas mehr als eine halbe Stunde spielte Jogi Klammer im zentralen Mittelfeld und wird für die Emser in den kommenden Wochen eine wichtige Rolle spielen und soll die Lücke im Zentrum schließen und Impulse für die Offensive geben. In Wörgl verloren die Grafenstädter mit drei Toren Differenz. „Es war eine ernüchternde Vorstellung meiner Mannschaft. Die Entwicklungsphase stellt uns auf eine harte Probe“, sagt Hohenems-Trainer Peter Jakubec. Praktisch mit dem Pausenpfiff kassierte man das erste Verlusttor und kurz nach Seitenwechsel war die erste Niederlage auf fremden Platz dann schon fix mit dem 0:2 (55.). Die zu Saisonbeginn starke Offensive der Hohenemser mit Jan Stefanon, Dominik Fessler und Kerim Kalkan schwächelt nun in der schwierigen Phase. Stefanon und Kalkan ließen in Wörgl zwei Hochkaräter aus, aber die klare Pleite konnten auch sie nicht verhindern. Mit Kufstein (h) und Meister Anif (a) warten auf Hohenems nun zwei sehr schwierige Gegner.