Erntedankfest der Jäger

Die Oberländer Jägertage lockten viele Jäger und Jagdinteressierte in die Walserhalle.

Mit der Anlieferung und Bewertung der Trophäen aus dem Bezirk Bludenz wurden die 14. Oberländer Jägertage eröffnet. Ein fachkundiges Team rund um Bezirksjägermeister Manfred Vonbank bewertete die Stücke und platzierte sie eingeteilt nach Hegegemeinschaften an den Präsentationswänden. Der Freitagvormittag gehörte einigen Schulen. An verschiedenen Stationen wurde 450 Schüler Interessantes und Wissenswertes über die Jagd vermittelt. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert und gingen mit einem anderen Bewusstsein nach Hause. Der Grundeigentümertag wurde mit interessanten Referaten von Landesjägermeister Anton Larcher (Tirol) und Hubert Zeiler (Wildbiologe, Forstwirt, Jäger und Autor) bestückt. An diesem Nachmittag ging es hauptsächlich um die falschen Wahrnehmungen der Jagdtrophäen. Die Trophäen sind keineswegs nur Zeichen des Triumphes, die Trophäe ist ein Zeichen eines starken Wildbestandes und ein wichtiger Indikator des Wildbestandes.

Podiumsdiskussion

Die Trophäen sagen Wichtiges über die wichtige Altersstruktur aus, die Stärke eines Geweihes ist sehr aussagekräftig. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion kamen Jagdpächter Eberhard Baron von Gemmingen, Josef Türtscher (Obmann Alpwirtschaft), Anton Waldner (Agrarsprecher Egg), Siegbert Terzer (Agrar Nenzing) und Manuel Nardin (Revierjäger Nenzing) zur Sprache. Sie erklärten ihren Standpunkt in der Welt der Jagd und gaben interessante Einblicke in ihre Bereiche und in die Zusammenhänge mit der Jagd. Die Wortmeldung „Wir brauchen einen jagdlichen Dialog“ von Revierjäger Edwin Kaufmann zog sich durch die ganze Veranstaltung. „Wir brauchen einen jagdlichen Dialog, der diesen Namen verdient. Es sollte doch möglich sein, die bestimmten Personen an einen Tisch zu bringen und über Hotspots zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu schaffen“ – mit dieser Notwendigkeit wird das Ziel der Vorarlberger Jägerschaft – einen gesunden Wald und intakte Wildbestände zu bewahren – verfolgt.

Interessantes Programm