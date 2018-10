Erntedankfeier und schönes Hoffest

Die schöne Erntekrone und die geschmückte Kirche begeisterten beim Erntedankfest und auf dem Hoffest von Hubert und Helga Tschabrun mit Jungmusik und Partyfeuer war für Groß und Klein den ganzen Sonntag viel geboten.

FRASTANZ Vom Obst- und Gartenbauverein hatte Agathe Egger eine prächtige Erntekrone gestaltet, die Dank für die vielfältigen Früchte der Erde zum Ausdruck brachte. Dieser war in der Erntedankfeier in der Pfarrkirche mit Pfarrer Gerold Reichart zu bewundern. Kinder brachten Körbchen mit allerlei Erntegaben mit.

Nach der Erntedankmesse und der anschließenden Agape am Kirchplatz luden Helga und Hubert Tschabrun gemeinsam mit den Schneggahüslern wieder zum alljährlichen Hoffest ein. Heuer nutzen besonders viele Besucher das herrliche Spätsommerwetter, um auf dem Hubertushof einen gemütlichen Hock mit Musik und Bewirtung zu erleben. Am Vormittag spielte die Jungmusik des Musikvereins, bevor in den Nachmittag mit Herbert Egle und der Band Partyfeuer geschunkelt und getanzt wurde.