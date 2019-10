Erntedank mit feiner Agape

In Klösterle wurd zum Dank für die gute Ernte ein Gottesdienst gefeiert.

Jedes Jahr wird am Sonntag nach dem Gedenktag des heiligen Erzengels Michael (29. September) das Erntedankfest gefeiert. An diesem Tag wird nach alter bäuerlicher Tradition für die von Gott gegebene und von den Menschen eingebrachte Ernte gedankt. In diesem Sinne wurde am Sonntag auch in Klösterle gefeiert. Dort erwartete eine wunderschöne, dabei kunstvoll gestaltete vierbogige Erntedankkrone die Gottesdienstbesucher in der Pfarrkirche. Von Martina Tuttner in etlichen Arbeitsstunden gefertigt, thronte die Naturkrone von dem Altar, umringt von zahlreichen Obst- und Gemüsekörben. Musikalisch umrahmt von den Volksschülern und dem Chor Cantabo feierte Pfarrer Ernst Ritter gemeinsam mit der Kirchengemeinde einen schönen Erntedankgottesdienst. Im Anschluss luden Pfarrer Ernst Ritter und Martina Tuttner vor der Kirche zur Agape. Bei herrlichem Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein ließ es sich bei feinem Jourgebäck, leckeren Kuchenstücken und einem guten Achtel Wein noch gut verweilen und das eine oder andere Pläuschchen halten.