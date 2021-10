Erntedank der Jäger

In einem wunderschönen Ambiente fand die diesjährige Hubertusfeier in Lech statt.

Am stilvoll geschmückten Altar zelebrierte Pater Adrian Buchtzik mit einigen Jägern und Einheimischen die Hubertusmesse. Mittels Predigt rief er so manchem Jäger die Legende des heiligen Hubertus in Erinnerung. Beruf Jäger – ist Verantwortung für die Schöpfung Gottes und sie erleben in der Natur die Spuren der Größe Gottes. Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch von den Jagdhornbläsern der Bezirksgruppe Bludenz und von Anna Burtscher auf der Steirischen Harmonika umrahmt.