Erntedank beim Familiengottesdienst

Die Pfarre Bruder Klaus in Dornbirn lädt am Sonntag zur Familienmesse.

Dornbirn. Ganz im Zeichen des Erntedankfestes steht am kommenden Sonntag, 15. Oktober (10.30 Uhr) der Familiengottesdienst in der Pfarre Bruder Klaus im Schoren. Im Anschluss daran laden die Ortsbäuerinnen zum gemeinsamen Zusammenkommen bei “gsottana Grumpara” und leckeren Kuchen ins Pfarrheim.

Weiters öffnet die Schoren-Bücherei neben an diesem Tag ab 11:30 bis 14:00 Uhr ihre Türen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die in der Bibliothek nach einer guten Lektüre stöbern oder gleich ein Spiel im Pfarrheim ausprobieren möchten“, so Pfarrsekretärin Birgit Amann. (cth)