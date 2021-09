Erneuter Pilotversuch: Stauvermeidung im Ardetzenbergtunnel

Das Bauprojekt „Hochwasserschutz Feldkirch Kapfschlucht“ umfasst die Aufweitung der Kapfschlucht, damit die Ill dort mehr Wasser führen kann. Dafür sind Bauarbeiten erforderlich, in deren Zuge eine neue Verkehrsführung, auch für Busse sowie Rad- und Fußwege eingerichtet werden müssen. Zusätzlich werden auch die Heilig-Kreuz-Brücke und die Montfortbrücke erneuert. Der voraussichtliche Baubeginn ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen, die Gesamtdauer der Bauarbeiten ist mit insgesamt drei Jahren kalkuliert.

Mit der Sperre der Kapfschlucht geht zwangsläufig einher, dass der Stadtbus ab 2022 über die Dauer von zwei Jahren großräumig umgeleitet werden muss. Diese Umleitung bringt Auswirkungen auf den Fahrplan und die Streckenführung mit sich. Ziel aller Überlegungen ist eine Staureduzierung im Ardetzenbergtunnel, um Fahrzeitverluste für den ÖPNV während der Bauarbeiten ab 2022 minimieren zu können. Dies ist aber nur mittels einer noch stärkeren Dosierung des Zuflusses auf den drei Zufahrtsstraßen zum Tunnel in Fahrtrichtung Zentrum möglich und wird unweigerlich eine verstärkte Staubildung auf diesen Zufahrtsrouten zur Folge haben.

Dafür wird in Kürze ein zwischen der Stadt Feldkirch, dem Land Vorarlberg und dem Verkehrsverbund abgestimmter neuerlicher Pilotversuch gestartet, um die Frage zu klären, ob es möglich ist, durch geänderte Ampelsteuerungen den Tunnel weitgehend freizuhalten und damit sowohl die Fahrzeitverluste in vertretbarem Rahmen zu halten als auch ergänzende Maßnahmen (z.B. Verlängerung von Busspuren) treffen zu können. Der ÖPNV wird allerdings in dieser Testphase weiterhin regulär über die Kapfschlucht geführt, da die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Umleitung durch den Tunnel zum Zeitpunkt der Testphase nicht umgesetzt werden können.