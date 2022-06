Erneuter Femizid in Wien: Zwei Männer festgenommen

Die Obduktion einer 20-jährigen Frau, die am Sonntag in Wien tot aufgefunden wurde, bestätigt Fremdverschulden. Zwei Männer werden einvernommen.

Nach dem Auffinden einer Frauenleiche in einer Wiener Wohnung am Sonntag hat die Obduktion Fremdverschulden bestätigt. Zwei festgenommene Tatverdächtige machten bei ihren Einvernahmen widersprüchliche Angaben, der Sachverhalt ist damit weiter unklar, berichtete die Polizei am Montag.