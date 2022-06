Erneute Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Buchdruckerei Lustenau erhält zum sechsten Mal Green Brands Award.

Lustenau. Am 20. Juni wurde der Buchdruckerei Lustenau (BuLu) als erstem Unternehmen österreichweit zum sechsten Mal in Folge der Green Brands Award verliehen. Die feierliche Überreichung der Urkunde erfolgte in den Räumlichkeiten der BuLu durch Norbert Lux von der Organisation Green Brands an Geschäftsführerin Christine Schwarz-Fuchs. Der ebenfalls anwesende Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer überbrachte seine Glückwünsche und betonte, dass die Gemeinde stolz darauf sei, dass das Lustenauer Gemeindeblatt so umweltfreundlich bei einem lokalen Green Brand-Unternehmen gedruckt werde.