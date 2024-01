Erneut Spitzenspiel im Herrenriedstadion

Im vorletzten Spiel des ÖEL-Grunddurchganges empfängt der SC SAMINA Hohenems am kommenden Samstag die Crocodiles aus Kundl.

Hohenems . Nach dem vollen Erfolg vor einer Woche gegen Kufstein geht es für den Hohenemser Schlittschuhclub gleich Schlag auf Schlag weiter. Mit den Kundl Crocodiles wartet am Samstag (17 Uhr) das einzige Team, welches in dieser Saison den HSC bezwingen konnte.

Im Westkracher vor einer Woche gegen Kufstein zeigte sich der SC Hohenems bereits in Play-off-Form und feierte einen ungefährdeten 3:1-Erfolg gegen die Tiroler. In einem spannenden Duell sorgte Lukas Fritz im Powerplay für die frühe Führung der Emser (3.). Im zweiten Drittel gelang Kufstein kurz vor Halbzeit der Partie der Ausgleich zum 1:1, doch Hohenems fand schnell die passende Antwort und erzielte noch vor der zweiten Sirene die neuerliche Führung durch Goalgetter Martin Grabher Meier (35.). Das Match blieb lange spannend, ehe erneut Martin Grabher Meier im Schlussabschnitt zum 3:1 für das Team von Head-Coach Thomas Sticha traf (52.). Damit feierten die Steinböcke auch im fünften direkten Duell mit den Tirolern einen Sieg.

Weiters fixierte Hohenems damit auch den ersten Rang nach dem Grunddurchgang in der Division West der Ö-Eishockeyliga. In 18 Spielen haben die Steinböcke 15 Erfolge nach 60 Minuten und zwei Overtime-Siege eingefahren. Die einzige Niederlage gab es ausgerechnet gegen den kommenden Gegner aus Kundl, der zum Auftakt ins neue Jahr einen 5:3-Erfolg im Herrenriedstadion feierte. Und die Unterinntaler sind motiviert, dies ein weiteres Mal zu tun. Doch HSC-Coach Thomas Sticha ist gewarnt. „Kundl spielt derzeit auf einem hohen Level und hat dadurch viel Selbstvertrauen. Sie haben schnelle Spieler, suchen den Abschluss und spielen aktiv und körperbetont. Aber uns kommt dies in dem Sinne zugute, da wir jetzt in den Play off Modus kommen müssen“. Spielbeginn zwischen dem HSC und Kundl im Herrenriedstadion ist am Samstag um 17 Uhr. MIMA