Erneut hohe Auszeichnung für Dornbirner Jugendwerkstätten

Die DJW erhalten bereits zum vierten Mal das Österreichische Gütesiegel für Soziale Unternehmen.

Dornbirn. Die Dornbirner Jugendwerkstätten (DJW) erledigen ihre Rolle als Soziales Unternehmen vorbildhaft. Bestätigt wurde das vor kurzem in Wien ein weiteres Mal. Das Arbeits- und Wirtschaftsministerium, das AMS Österreich, der Dachverband arbeitplus und die Quality Austria haben dem Dornbirner Sozial-Unternehmen zum vierten Mal das Österreichische Gütesiegel für Soziale Unternehmen verliehen. Mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird vor allem die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards. Bei der Verleihung in Wien anwesend waren der Dornbirner Stadtrat Aaron Wölfling, DJW-Obmann Gerald Mathis, Geschäftsführer Elmar Luger, sowie die Vorstände Karoline Rümmele und Fritz Studer.

Zudem betont wurde bei der Verleihung das starke regionale, nationale und internationale Netzwerk der DJW mit Fördergebern, Auftraggebern, dem Jugendnetzwerk der Stadt Dornbirn, den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, den Sozialeinrichtungen und Sozialpartnern. Ermöglicht werde das Erlernen sozialer und handwerklicher Fähigkeiten, der Umgang in Respekt, Wertschätzung und Chancengleichheit. „Die Jugendwerkstätten leisten einen wesentlichen Beitrag zum Ziel des Landes, der chancenreichste Lebensraum für Kinder und Jugendliche zu werden. Hier lernen junge Menschen alles Notwendige, was es zum Einstieg in den Arbeitsmarkt braucht“, betonte Wirtschafts-Landesrat Marco Tittler. Und Bernhard Bereuter, GF vom AMS Vorarlberg ergänzte dazu: „Die Jugendwerkstätten sind nicht nur für das AMS ein verlässlicher Partner, sondern vermitteln gerade den jungen Menschen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das Gütesiegel unterstreicht die vielfältigen innovativen Bemühungen um eine optimale Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und der Spagat unterschiedlicher Interessen wird hier bestens gemeistert.“ (cth)