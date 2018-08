Erneuerung der ältesten Wasserleitung

In Röthis wird derzeit an der Erneuerung der ältesten Röthner Wasserleitungen gearbeitet.

Röthis Seit dem vergangenen Jahr wird in Röthis an der Sanierung des Kanalsystems gearbeitet und ältere Wasserleitungen saniert und erneuert. In diesem Jahr wird dabei eine der ältesten Wasserleitungen im Gemeindegebiet erneuert.

Rund 690.000 Euro hat die Gemeinde Röthis in diesem Jahr für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen des Kanalsystems und die Erneuerungen alter Wasserleitungen budgetiert. Derzeit sind die Arbeiten in der Badstraße zwischen dem Kieberschacht und der Firma Röfix in vollem Gange und sollen bis Mitte Oktober fertig gestellt sein. Da es sich dabei um eine der ältesten Leitungen der Gemeinde handelt, muss insbesondere der Baggerfahrer bei den Grabungsarbeiten sehr behutsam vorgehen, um die alten und recht spröden Gussleitungen nicht zu beschädigen. Da in diesem Bereich auch die Hauptleitungen der Gemeinde Sulz verläuft und auch diese erneuert wird, können sich die beiden Gemeinden die Kosten für die Grabungs- und Asphaltierungsarbeiten teilen.