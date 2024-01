Erleichterung für Senior*innen in Bludenz

Bludenz. Ältere Bürgerinnen und Bürger in Bludenz können sich freuen:

Um die Selbstständigkeit der Senior*innen zu erhalten und gleichzeitig den Verzicht auf den eigenen PKW zu erleichtern, bietet die Stadt Bludenz die Seniorentaxigutscheine an. Die Taxiunternehmen Taxi Haueis, Taxi Green Cab, Taxi Grass und Taxi Sebastian übernehmen die Transportdienste in solchen Fällen gerne und helfen beim Ein- und Aussteigen. Die Taxibons können von allen Senior*innen über 75 Jahren mit Hauptwohnsitz in Bludenz gekauft werden. Weiters können auch Bewohner*innen der SeneCura und des betreuten Wohnheims die Gutscheine erwerben, sowie Personen ab dem Alter von 65 Jahren mit dauerhaften mobilen Einschränkungen. Um drei Euro kann man einen Taxigutschein kaufen, der einen Wert von sieben Euro hat. Ausgestellt werden die Gutscheine im Bürgerservice im Rathaus Bludenz. Im Jahr 2023 wurden 2.715 Bons gekauft. „Der Gutschein wird sehr gut angenommen und eignet sich auch als ideales Geschenk. Wir sind stolz, dass wir auf eine so unkomplizierte Art und Weise unsere Senrior*innen unterstützen können.“, freut sich Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch.