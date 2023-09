Erlebnisreicher Waldtag

Die Kinder der dritten und vierten Klasse der Volksschule Tschagguns erlebten auf Einladung der Vorarlberger Illwerke dieser Tage einen erlebnisreichen Waldtag.

Gemeinsam mit dem Waldpädagogen Günter Dünser lernten die Kids an diesem Tag allerlei Wissenswertes an verschiedenen Stationen über den Wald, seine Bewohner und auch über die Bedeutung des Waldes. Rund um den Naturlehrpfad Kristakopf absolvierten die Volksschüler diverse Stationen und wurden auch noch von der Verantwortlichen der VKW Illwerke auf eine gesunde Jause eingeladen. Und auch das Wissensquiz am Ende des Ausflugs machte allen viel Spaß und die Kinder beantworteten mit Feuereifer die teilweise kniffligen Fragen des Waldpädagogen. Mit vielen Eindrücken und der „Aufforstung“ des Wissensstandes der Kinder bezüglich des heimischen Waldes ging es zu Mittag wieder heimwärts.