Erlebnisreicher Road-Trip durch Benelux

27 Lehrlinge der Landesberufsschule 1 Dornbirn nahmen an einer spannenden Projektreise teil.

So gelang es ihm auch heuer wieder eine ganz spezielle Reise auf die Beine zu stellen. „Um möglichst flexibel zu sein, habe ich eine Gruppenreise in den Semesterferien 2023 organsiert, an der 27 Lehrlinge aus den verschiedenen Abschlussklassen unserer Schule teilnahmen“, so Rinderer. Auf dem Programm stand eine Reiseroute quer durch die Beneluxstaaten mit Destinationen wie Straßburg, Saverne, Verdun, Luxemburg, Brüssel, Brügge, Amsterdam und Maastricht. Jeder Lehrling wurde vom Land Vorarlberg mit 100 Euro bzw. von der AK Vorarlberg mit 50 Euro gefördert, Voraussetzung war die Besichtigung einer EU-Institution und der Ständigen Vertretung Österreichs. Gesagt, getan.