Erlebnisreiche Fahrt ins Val Misox

Der Kulturkreis Hohenems begleitet von Rudi Hirnböck unternahm eine Reise ins südliche Graubünden.

Südländisches Flair, malerische Bergdörfer entlang des Flusses und Spuren einstiger Handelszeit machen die Viamala Region aus, in die Rudi Hirnböck und der Kulturkreis Hohenems eine interessante Kulturreise unternahm. In der südlichen Mitte Graubündens erstreckt sich die Region rund um die Orte Splügen, Andeer und Domleschg, nur einen Katzensprung über den Splügenpass nach Italien, stets vom Wasser des Hinterrheins begleitet und geprägt von den Siedlungen der Walser. Einst führte entlang der Viamala einer der wichtigsten Handelsrouten von Nord nach Süd. Noch heute kann man Spuren dieser Zeit in den Bergdörfern, ihren besonderen Bauten und den Geschichten dahinter erkennen. Doch auch andere Besonderheiten lassen sich hier entdecken. Tief im Rheinwald liegt eine der beiden Quellen des 1230 km langen Rheins. Die Besiedlung der Walser die im 13. Jahrhundert erstmalig über den San Bernadino ins Tal bei Splügen einwanderten, gilt als älteste nachweisbare Walserkolonie in Graubünden.

Romanische Bauten

Über den San Bernardino ging es nach Mesocco im Misox Tal, dessen Namen sich vom Fluss Moesa ableitet und der am San Bernardino Pass (2065 m ü.M.) entspringt und in den Fluss Ticino fließt. Südlich des Dorfes Mesocco liegt auf einem mächtigen Felsen (752 m) das Castello di Misocco. Es ist eine der grössten Burganlagen (Ruinen) der Schweiz und bildete vom Anfang des 13. Jahrhunderts bis 1526 das herrschaftliche Zentrum des Tals. Am Fuß des Burghügels steht die ebenfalls 1219 erstmals erwähnte romanische Kirche Santa Maria dell Castello. Im Innern der Kirche mit hufeisenförmiger Apsis finden sich Fundamentreste eines Vorgängerbaus mit runder Apsis aus dem 6. oder 7. Jahrhundert. „Diese frühmittelalterliche Kirche wurde im 11. Jahrhundert durch einen romanischen Neubau mit freistehendem Campagnile ersetzt. Vermutlich errichteten die Freiherren von Sax im ehemaligen Kirchenkastell eine mittelalterliche Burg, die rund vier Jahrhunderte lang ihr Wohnsitz bleiben sollte und von der aus sie ihre Herrschaft über das Misox begründeten“, schildert Rudi Hirnböck den geschichtlichen Ablauf.

Felsengalerie unter dem Wasserfall