Erlebnisgutscheine für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler

Kooperation zwischen inatura und dem Vorarlberger Schulsport geht in die nächste Runde.

Seit vielen Jahren unterstützt die inatura den Vorarlberger Schulwettkampfsport. Viele Schülerinnen und Schüler erhalten als Belohnung für gute Leistungen bei Schulsportwettkämpfen Gutscheine der inatura und können so gratis die Erlebnis Naturschau in Dornbirn besuchen. „Eine tolle Belohnung für ein gutes Abschneiden bei Wettbewerben im Schulsport. Die Freude bei den Kindern und Jugendlichen ist immer sehr groß, denn ein Besuch der inatura ist immer ein Highlight“, betonte Schulsportreferent Christoph Neyer diese Woche beim Besuch des Kooperationspartners. Josef Köldorfer von der inatura übergab dabei offiziell die Gutscheine und freut sich auf zahlreiche junge Besucherinnen und Besucher, die diese in Zukunft wieder einlösen und dabei eine spannende Zeit im Museum erleben. (cth)