Das Erlebnisbad Frutzau öffnet am 13. Mai seine Pforten.

Das Erlebnisbad Frutzau öffnet am 13. Mai seine Pforten. ©Monika Gstach

Das Erlebnisbad Frutzau öffnet am 13. Mai seine Pforten. ©Monika Gstach

Erlebnisbad Frutzau: Saison startet am 13. Mai

Aufgrund der durchwachsenen Wetterlage mit kühlen Temperaturen und ausgiebigen Niederschlägen öffnet das Erlebnisbad Frutzau in Sulz nicht wie geplant am 6. Mai, sondern voraussichtlich am Samstag, 13. Mai.

„Da das Beckenwasser mit nachhaltiger Sonnenenergie beheizt wird, benötigt es noch einige Sonnentage, um den Besucher*innen eine angenehme Wassertemperatur bieten zu können“, erklärt Carla Grundner, Schwimmbadverantwortliche der Marktgemeinde Rankweil.

Saisonkarten werden bereits diesen Samstag, 6. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und 14 und 17 Uhr an der Kassa verkauft. Die künftigen Besitzer*innen von Saison- und Punktekarten werden gebeten, persönlich an der Kassa zu erscheinen bzw. bei Familienkarten ein Foto der betreffenden Personen mitzubringen. Vorbestellt werden können die Karten auch im Webshop unter webshop.rankweil.at

Das Schwimmbadteam hofft auf gutes Wetter und freut sich auf den kommenden Badesommer!