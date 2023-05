Erlebnisbad Frutzau öffnet Pforten

Das Erlebnisbad Frutzau in der Frutzstraße 5 in Sulz startet am Samstag, 13. Mai 2023, in die Badesaison.

Die Verantwortlichen des Schwimmbadvereins Rankweil-Vorderland und das gesamte Schwimmbadteam freuen sich – trotz durchwachsener Wetterlage – auf den offiziellen Start in die Badesaison am Samstag, 13. Mai. Bei gutem Wetter ist das Bad täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet – im Juli und August sogar bis 20 Uhr. Auch bei Regen sind Schwimmfreudige von 10 bis 12 Uhr herzlich eingeladen, ihre Bahnen zu drehen.

Familienfreundlicher Badespaß

Das Erlebnisbad eignet sich insbesondere für Familien: Neben einem Eltern-Kleinkindbereich mit Kinderbecken sorgen eine Wasserrutsche sowie ein Erlebnisbecken mit Massagedüsen, Bodenblubber und Schwallbrausen für Badespaß. Auch außerhalb des Beckens kommen die Jüngsten voll auf ihre Kosten: Erst im Vorjahr wurde eine neue Spielinsel mit Schaukeln und einem Sand- und Wasserspielbereich fertiggestellt. Ein Beachvolleyballplatz, Tischtennisplätze sowie Liegewiesen mit schattenspendenden Bäumen runden das Angebot ab. Große Beliebtheit genießen auch die jährlich stattfindenden Kinderschwimmkurse sowie Sportangebote wie Aqua-Fitness oder Yoga.

Erlebniskarte und Vcard

Besonders kostengünstig ins Schwimmbad kommen Familien mit der Familien-Erlebniskarte – Infos dazu gibt’s beim Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil. Für V-Card-Besitzer*innen gibt es einen einmaligen Gratisbesuch im Schwimmbad in Sulz. Saisonkarten sowie Einzel- oder Punktekarten können an der Kassa (seit heuer sind erstmals Bankomatzahlungen möglich) oder im Webshop unter webshop.rankweil.at gekauft werden. Die künftigen Besitzer*innen von Saison- und Punktekarten werden gebeten, persönlich an der Kassa zu erscheinen bzw. bei Familienkarten ein Foto der betreffenden Personen mitzubringen.