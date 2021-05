Erlebnisbad Frutzau öffnet Pforten

Es darf wieder geplanscht werden in Sulz

Es darf wieder geplanscht werden in Sulz ©Marktgemeinde Rankweil/ Bernd Oswald

Das Erlebnisbad Frutzau in Sulz startet am Mittwoch, 19. Mai, in die neue Badesaison.

Auch wenn das Wetter derzeit noch etwas zu wünschen übrig lässt, freuen sich die Verantwortlichen in der Marktgemeinde Rankweil sowie das Team im Erlebnisbad Frutzau in Sulz auf den Saisonstart. Auch bei Regen sind Schwimmfreudige von 10 bis 12 Uhr herzlich eingeladen, ihre Bahnen zu drehen. Bei Schönwetter hat das Erlebnisbad täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, im Juli und August sogar bis 20 Uhr.

Zutritt haben alle, die geimpft, getestet oder genesen sind und dafür einen Nachweis erbringen können. Im Eintrittsbereich, beim Kiosk und in den Toilettenanlagen ist das Tragen einer FFP2-Maske ab 14 Jahren erforderlich. Außerdem wird darum ersucht, die Zwei-Meter-Abstandsregel zu beachten.