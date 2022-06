Erkundungsspaziergang auf den Kummenberg

Der Entwurf des Nutzungskonzeptes für den Kumma liegt nun vor und wird der Bevölkerung präsentiert.

Koblach. In den letzten Monaten wurde in den Gemeinden am Kummenberg ein Konzept für die künftige Entwicklung des Naherholungsgebiets und so Lösungen für Spaziergänger mit Hunden, Wanderer, Radfahrer und Reiter am Kumma entwickelt.