Marcel Hirscher lässt sportliche Zukunft weiter offen

Marcel Hirscher hat am Dienstag bei der traditionellen Saison-Abschluss-Pressekonferenz seines Kopfsponsors Raiffeisen seine sportliche Zukunft wie erwartet vorerst offen gelassen.

Der 30-jährige Salzburger, der am vergangenen Sonntag bereits seine achte große Kristallkugel überreicht bekommen hat, will sich die Entscheidung in Ruhe überlegen.