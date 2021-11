FC Villarreal hat Erkin Yalcin im Visier

Akademie Vorarlberg U-18-Spieler Erkin Yalcin absolviert beim spanischen CL-Teilnehmer in Spanien ein einwöchiges Probetraining.

Die Bilanz von Yalcin nach knapp drei Jahren bei der Akademie ist vielversprechend: Der Spieler von SV Lochau hält derzeit bei 29 Torn allein in der laufenden Saison traf er schon fünf Mal. „Die Entwicklung von Erkin ist einfach grandios“, gibt es viel Lob von seinem Trainer Heinz Fuchsbichler. „Er macht in den Spielen oftmals Außergewöhnliches. Das ist nicht verborgen geblieben. Deshalb kann ich mi bei ihm gut einen Vertrag im Ausland vorstellen“, ergänzt der 54-Jährige. Woche für Woche gehöre der 17-jährige Linksfuß zu den Leistungsträgern in der Mannschaft. In den Testtagen bei Villarreal steht auch ein Probespiel auf dem Programm. Der spanische Klub ist in der CL-Gruppe mit Manchester United, Atalanta Bergamo und YB Bern engagiert. Der Marktwert der Mannschaft beläuft sich laut Transfermarkt. At auf über 330 Millionen Euro, allein Spaniens Teamverteidiger Pau Torres (24) hat einen Wert von 50 Millionen Euro.